الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

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جابر يوضح حول خيار الحظر الشامل بالاردن

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بيان هام وعاجل من وزارة الصحة الاردنية




الإثنين، 05-10-2020 07:58 م

جابر يوضح حول خيار الحظر الشامل بالاردن

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ، إن هناك توصية بإغلاق 3 مناطق في العاصمة عمّان، وإن الحظر الشامل يبقى خيارنا الأخير ونحاول أن لا نصله، مؤكدا أن التزام المواطنين بإجراءات السلامة يقل عن 25%.
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وأضاف جابر خلال مقابلة له عبر تلفزيون المملكة اليوم الاثنين، أنه قد نصل إلى لأرقام عالية قريبا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأن تسطيح المنحنى الوبائي يحتاج لإجراءات قاسية.

وبين أن معظم الوفيات بفيروس كورونا سجلت لكبار في السن يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على المناعة، وأن ثلث وفيات كورونا في الأردن سجلت لمرضى سرطان.

وأعلن وزير الصحة أن الأسبوع القادم ستصل جرعات من دواء ريميديسفير للأردن من 3 موردين، وأنه لن نعتمد أي لقاح لكورونا إلا إذا كان آمنا ومضمونا من عدة جهات.

وأكد الوزير أنه لدينا ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي حتى الآن، وأنه تم تحويل موضوع الادعاء بتلوث كتات الفحص إلى النائب العام.

وتابع أن القطاع الخاص سيكون شريكا في التعامل مع الوباء إذا زادت الإصابات بشكل حاد، وأنه لدى القوات المسلحة 10 مستشفيات ميدانية جاهزة للعمل عند الحاجة و 3 مستشفيات متنقلة قادرة على التحرك عند طلبها.

 




 

 


 

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