جابر يوعز بتجهيز 50 سريرا لمرضى كورونا في مستشفيات المفرق

الوكيل الإخباري - اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق بتجهيز 50 سريراً في مستشفى المفرق الحكومي والبادية الشمالية.



وطلب جابر في كتاب بافتتاح قسم للعناية الحثيثة في كلا المستشفيين بسعة 20 سريراً وتدريب طواقم طبية التي لم تدرب للتعامل مع مرضى فايروس كورونا .

في ذات السياق، كشف مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور عبدالله شامخ عن استحداث وحدة لفحص المشتبه بهم والمخالطين لمصابين بفيروس كورونا بأعلى معايير السلامة العامة والاحتياطات اللازمة خارج قسم الطوارئ للحفاظ على سلامة المراجعين.

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واوضح شامخ في حال تم فحص مريض مشتبه به بفيروس كورونا نقوم بإجراءات العزل عبر ممرات خاصة خصصت لهم تكون بعيدة عن الأقسام وتواجد المرضى المراجعين للمستشفى ولضمان عدم المخالطة.



واضاف شامخ أن وحدة الفحص تقوم بالعمل على مدار الساعة والتي تتضمن ثلاث افرقة موزعة على النحو الآتي فريق اول لأخذ العينات وفريق لتنظيم عملية التباعد بين المراجعين للفحص كورونا وفريق ثالث يقوم بالتقصي الوبائي في البادية الشمالية مشيرا أن عدد الفحوصات التي تسحب 50 عينة يوميا.



