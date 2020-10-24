جامعات اردنية خاصة تخفض رسوم التسجيل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





خفّضت عدد من الجامعات الخاصة رسوم التسجيل لطلبتها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي بعد قرارات وزارة التعليم العالي باعتماد التعليم الإلكتروني (عن بعد) في ظل تطورات الحالة الوبائية بالمملكة.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن تحديد قيمة الرسوم أو تخفيضها من صلاحيات مجلس الامناء في الجامعات وليس لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اي دور فيها، وان العدد غير محصور للآن لان هناك جامعات خفضت على الفصل الثاني الماضي وأخرى خفضت على الصيفي وغيرها خفضت على الاول الحالي.