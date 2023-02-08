جامعات تعلق دوامها -تحديث

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الخميس الموافق 9/2/2023، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

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قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، تعطيل دوام الجامعة غدا الخميس الموافق 9-2-2023، بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستنثى السالم من قراره الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة اعمالها خلاف ذلك.

وقرر رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها ليوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والفنية؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.



واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك.

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها يوم غد الخميس، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة كوادرها.



واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.