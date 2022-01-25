جامعات تعلق دوامها وتؤجل الامتحانات ليومي الأربعاء والخميس - تحديث مستمر

الوكيل الإخباري - أعلنت عدة جامعات أردنية، اليوم الثلاثاء، تعليق دوامها وتأخير مواعيد بدء الامتحانات النهائية ليومي الأربعاء والخميس وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة تعليق الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة ليومي الأربعاء والخميس (26-27)/ 1 /2022، على أن يتم التعويض في وقت يحدد لاحقا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

كما قررت الجامعة تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس إلى يومي السبت والأحد (12-13)/ 1 /2022.

وقالت إنه سيتم نشر برنامج تعويضي للامتحانات النهائية التي تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية على نظام معلومات الطلبة وموقع الجامعة الرسمي، وكافة صفحات التواصل الاجتماعي للجامعة.

من جهتها قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تأجيل الامتحانات المقرر عقدها الأربعاء والخميس (26-27)/ 1 /2022، إلى يومي الأربعاء والخميس (8-9)/ 2/ 2022.

وقرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الأستاذ الدكتور عمر نواف المعايطة تعليق الدوام الرسمي للعاملين والطلبة في الجامعة ليومي الأربعاء والخميس باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك بالتنسيق مع المسؤول المباشر لهم.

كما قررت الجامعة تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس (26-27)/ 1 /2022، إلى يومي الاثنين الموافق 31/1/2022 ويوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022، على أن تكون جميع مواعيد الامتحانات النهائية المقررة حسب جدول الامتحانات المعلن عنها مسبقا.

بدوره قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور تعليق دوام الجامعة ليومي الأربعاء والخميس (26-27)/ 1 /2022، على أن يتم إعلام الطلبة بمواعيد الجلسات الجديدة للامتحانات النهائية المؤجلة لاحقا.

وقرر رئيس جامعة جدارا بالوكالة الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة تقديم موعد الامتحانات النهائية التي كان من المقرر عقدها يوم غدٍ الأربعاء، بحيث تبقى الجلسة الأولى لامتحانات البكالوريس كما هي من الساعة (٩-١١)، كما تقدم الجلسة الثانية من الساعة(١١-١) والتي كانت مقررة من (١٢-٢).

كما تقدم جلسة امتحان الماجستير التي كانت مقررة من الساعة (٢-٤) إلى الساعة (١١-١)، ووفيما يخص امتحانات يوم الخميس ٢٠٢٢/١/٢٧م سيتم الإعلان عنها لاحقا.

اضافة اعلان



أما دوام الإداريين فقد تقرر أن يصبح لغاية الساعة الواحدة ظهرًا بدلا من الثالثة والنصف عصرًا ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

من جهته قرر رئيس جامعة عمان الأهلية أ.د ساري حمدان، تأجيل امتحانات يومي الأربعاء والخميس الموافق 26/1/2022 و27/1/2022 لطلبة عرب (48) غير المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد مطلع الأسبوع القادم.

وقررت جامعة إربد الأهلية، تعديل أوقات الامتحانات النهائية لتصبح الجلسة الأولى (9-11) بدلا من (9:30-11:30)، فيما تصبح الجلسة الثانية (11-1) بدلا من (12-2).

وقررت جامعة فيلادلفيا تأجيل امتحانات يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 والتي كانت مقرر عقدها الساعة الثانية ظهرا لتصبح يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.

وأعلنت الجامعة تفاصيل الامتحانات المؤجلة.

وقرر الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، تأجيل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢١-٢٠٢٢ المنوي عقدها يوم غد الأربعاء من الساعة (1:00 مساء فما بعد).



كما قرر الدكتور العجلوني تأجيل كافة مواعيد الامتحانات المنوي عقدها يوم الخميس الموافق 27-1-2022.



وسيتم عكس ذلك على شاشات المدرسين وشاشات الطلبة خلال الساعات القادمة بالمواعيد الجديدة.

وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد نقل جميع الامتحانات الكتابية، ليوم الأربعاء الموافق 26/1/2022، والمقرر عقدها بعد الساعة 13:15 (الواحدة والربع بعد الظهر) إلى يوم الأحد الموافق 6/2/2022 وبنفس مواعيدها وأماكنها التي تم تحديدها واعلانها سابقا.



كما نقل جميع الامتحانات الكتابية والمحوسبة، المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 27/1/2022، لتصبح في يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 بنفس مواعيدها واماكنها التي تم تحديدها واعلانها سابقا.

وقرر رئيس جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات، تعليق دوام يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتعليق كامل لدوام يوم الخميس، وذلك نظرًا للظروف الجوية المتوقعة.

وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة، واستثنى قرار تعليق الدوام من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

كما تقرر تأجيل الامتحانات ما بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم غدٍ الأربعاء، وكافة امتحانات يوم الخميس إلى موعد آخر.

وفي الجامعة الأردنية، ونظراً للظروف الجوية الطارئة وبناءً على قرار رئيس الوزراء بهذا الخصوص، يكون دوام يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 حتى الساعة (12) ظهراً، وتحسباً لأي طارئ بسبب الظروف الجوية المتوقعة يتم تعليق الدوام يوم الخميس الموافق 27/1/2022 باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضى طبيعة عملها غير ذلك، فيتم تنسيق دوامها مع إداراتها مباشرة.



وسيجُرى الإعلان لاحقا عن المواعيد الجديدة لعقد الامتحانات المؤجلة، علما بأن هناك عددًا من الامتحانات قد تقرر تقديم موعدها إلى الفترة الصباحية من يوم غدٍ الأربعاء 26/1/2022.



أما بالنسبة لامتحانات طلبة كلية الطب في كافة السنوات الدراسية التي كان من المقرر عقدها بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء وكامل يوم الخميس، وطلبة كلية طب الأسنان في كافة السنوات الدراسية التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس، فقد تقرر تأجيلها إلى بداية الفصل الجامعي الثاني من العام الجامعي 2021/2022.



وسيتم إعلان جدول امتحانات يوم الأربعاء على موقع وحدة القبول والتسجيل لاحقاً.

وقرر رئيس جامعة الزرقاء الأستاذ الدكتور نضال الرمحي تأجيل عدد من الامتحانات، على أن تعقد وفقاً للترتيب التالي:

أولاً: تعطيل دوام الطلبة ليوم الخميس 20-1-2022.

ثانياً: تعقد الامتحانات التي تم تأجيلها يوم الأربعاء 19-1-2022، يوم الاحد 6-2-2022 وفي نفس التوقيت والمختبرات والقاعات المحددة مسبقاً.

ثالثاُ: تؤجل جميع الامتحانات ليوم الخميس 20-1-2022 على أن تعقد يوم الاثنين 7/2/2022 وفي نفس التوقيت والمختبرات والقاعات المحددة مسبقاً.