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الأحد، 24-04-2022 09:28 م

جامعات تعلن التحويل للتعليم عن بعد الاثنين - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور تحويل الدراسة عن بعد (الكترونيا) وبشكل كامل لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ولجميع الطلبة، يوم غد الاثنين الموافق 25 / 4 / 2022.

كما قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور محمد علي الخلايلة تحويل محاضرات يوم غد الاثنين ٢٥ نيسان ٢٠٢٢ إلى التعلم عن بُعد. وفيما يتعلق بامتحانات منتصف الفصل التي كانت يوم غدٍ، قرر تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً.

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