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الخميس، 06-10-2022 12:35 م

جامعات تعلن عن تمديد فترة الدفع والتسجيل للطلبة الجدد (تحديث)

bawabeh


الوكيل الإخباري- اعلنت جامعات رسمية اليوم الخميس عن تمديد فترة دفع الرسوم لطلبتها وذلك لإستكمال إجراءات التسجيل.

ودعت الطلبة إلى مراجعة الجامعات التي تم قبولهم فيها للاستعلام عن اجراءات التسجيل.

ونشرت جامعات اليرموك والطفيلة التقنية والبلقاء التطبيقية  على صفحاتهم الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب رصد موقع "الوكيل الإخباري" قرارا بتمديد فترة دفع الرسوم لاستكمال إجراءات التسجيل.

حيث قررت جامعة اليرموك تحديد أخر موعد لإستكمال إجراءات القبول من يوم الخميس الموافق 6-10-2022 وحتى يوم الاثنين الموافق  10-10-2022على الطلبة الذين تم ترشيح قبولهم من وحدة تنسيق القبول الموحد (الانتقال الى الجامعة تنافس) إستكمال اجراءاتهم ألياً.

ودعت جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة المرشحين ضمن قوائم اساءة الاختيار أو الانتقال من تخصص الى اخر  ومن جامعة الى اخرى، انه بامكانهم استكمال اجراءات القبول في جامعة البلقاء التطبيقية الكترونيا من خلال صفحة الجامعة الالكترونية/ بوابة القبول/ البكلوريوس / رابط تنسيق موحد وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق. 6-10-2022 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 10-10-2022 وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفا وفاقدا لمقعده.

ودعت دائرة القبول والتسجيل الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية الذين أعلنت أسماؤهم للانتقال الى جامعة الطفيلة التقنية عن طريق وحدة التنسيق والقبول الموحد لاستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم الكترونياً حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 10-10-2022 

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وقررت الجامعة الهاشمية تحديد أخر موعد لإستكمال إجراءات القبول من يوم الخميس الموافق 6-10-2022 وحتى يوم الاثنين الموافق  10-10-2022 ومن يتخلف عن تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة يعتبر مستنكفا ويفقد حقه في مقعده

وكان قد دعا مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ، والناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" الطلبة مراجعة الجامعات التي تم قبولهم فيها للاستعلام عن اخر موعد للتسجيل وتسديد الرسوم.


 




 

 


 

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