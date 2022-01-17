جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد تأخير دوام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة إلى الساعة العاشرة صباح الثلاثاء.

وقال مساد لـ"الوكيل الاخباري" إن القرار يأتي للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين بالجامعة.

وبين أنه سيتم دراسة وإعلان مواعيد الامتحانات التي كان من المفترض أن تعقد قبل هذا الموعد.

كما قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني تأخير الدوام في الجامعة إلى الساعة العاشرة صباحا.

وبين لموقع "الوكيل الاخباري" أن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين، حيث جاء هذا القرار حفاظاً على السلامة العامة، بسبب الظروف الجوية السائدة.

من جهتها قالت الجامعة الأردنية أن دوام الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس سيبدأ في تمام الساعة 10 من صباح الثلاثاء.

وأكدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لموقع "الوكيل الاخباري" تأخير الدوام غدا الثلاثاء إلى الساعة 10 صباحاً حفاظاً على سلامة الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت أنه بناء على قرار رئيس الوزراء، ونظراً للظروف الجوية السائدة، قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأخير الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18/1/2022 إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين فيها.



يستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

كما قررت الجامعة الهاشمية دوام يوم الثلاثاء ليكون دوام العاملين في الجامعة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة والنصف مساءً.



كما قررت تأجيل امتحانات اليوم المذكور لمدة ساعتين عن موعدها الأصلي لتصبح كما يأتي في الجدول أدناه.

وستكون حركة الباصات على النحو الآتي:

١- تتوفر الحافلات في جميع المحافظات والمجمعات في تمام الساعة ٧:٤٥ دقيقة صباحا.



٢- وباقي الجلسات المخصصة للامتحانات ستتوفر الحافلات لها قبل موعد الامتحان بساعتين مع الأخذ بعين الاعتبار الاختبارات المسائية التي ستنتهي الجلسات فيها الساعة 4:30 مساء.





كما قررت جامعة آل البيت بدء دوام الموظفين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا باستثناء من تقتضي طبيعة عمله التواجد قبل نصف ساعة من بدء امتحانات الطلبة وحتى الرابعة عصرا إلا من تقتضي طبيعة عمله التواجد أو التأخر مع الطلبة.



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كما تقرر تعديل جلسات امتحانات الطلبة ليوم غد بحيث تصبح على النحو الآتي :

- الجلسة الأولى من ١٠-١٢

- الجلسة الثانية من الساعة ١٢.١٥ حتى الساعة ٢.١٥

- الجلسة الثالثة من الساعة ٢.٣٠ حتى الساعة ٤.٣٠

- جلسة الامتحانات المحوسبة تبدأ ١٢:١٥



على ان تعود مواعيد الامتحانات النهائية لتبدا من التاسعة والنصف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٩-١-٢٠٢٢.