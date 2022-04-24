جامعات رسمية تعلق دوامها بسبب الأحوال الجوية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة مؤتة عرفات عوجان تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف والتحذيرات من السير على الطرقات.

اضافة اعلان



كما قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية أ.د عمر المعايطة تحويل الدوام ليوم الأحد 24 / 4 / 2022 إلى (أونلاين) وتأجيل الامتحانات المقررة الأحد إلى إشعار آخر سيتم تحديده مع رؤساء الأقسام ويكون دوام العاملين في الجامعة كالمعتاد في تمام الساعة العاشرة ولا تغيير عليه.



كما قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف وإغلاق بعض الطرق الخارجية.



ومن جهته قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور ، تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف وإغلاق بعض الطرق الخارجية.

