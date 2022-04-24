جامعات رسمية وخاصة تعلق دوامها بسبب الأحوال الجوية - أسماء (محدث)

الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة مؤتة عرفات عوجان تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف والتحذيرات من السير على الطرقات.

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كما قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية أ.د عمر المعايطة تحويل الدوام ليوم الأحد 24 / 4 / 2022 إلى (أونلاين) وتأجيل الامتحانات المقررة الأحد إلى إشعار آخر سيتم تحديده مع رؤساء الأقسام ويكون دوام العاملين في الجامعة كالمعتاد في تمام الساعة العاشرة ولا تغيير عليه.



كما قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف وإغلاق بعض الطرق الخارجية.



ومن جهته قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور ، تأجيل كافة الامتحانات المقررة يوم الأحد الموافق 24 / 4 / 2022 إلى وقت آخر يحدد لاحقا، ويكون الدوام الرسمي للطلبة ليوم الأحد عن بعد (اونلاين)، بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف وإغلاق بعض الطرق الخارجية.

وقرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور محمد علي الخلايلة تحويل محاضرات، اليوم الأحد، إلى الدراسة عن بعد؛ وذلك نظراً للظروف الجوية الطارئة وما تشهده المملكة من انتشار كثيف للغبار، وحرصاً على سلامة الطلبة.



كما قرر، بحسب بيان للجامعة اليوم الاحد، تأجيل امتحانات منتصف الفصل المحددة اليوم إلى موعد يتم تحديده لاحقاً.

ومن جانب آخر قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تحويل تعلم وأنشطة طلبة الجامعة لليوم الأحد 24/4/2022 إلى عن بعُد (اونلاين)، وتأجيل أي امتحانات مقررة إلى اشعار آخر وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقرر الاستاذ الدكتور خالد السالم تحويل دوام الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الأحد الى عن بعد (اون لاين) واعادة جدولة الامتحانات