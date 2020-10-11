جامعة آل البيت تبدأ باستقبال طلبات القبول المباشر للطلبة

الوكيل الإخباري- بدأت جامعة آل البيت باستقبال طلبات القبول المباشر للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للسنة الحالية والسنوات السابقة وذلك اعتباراً من اليوم الأحد ولنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020م .

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وذلك من خلال مكتب خدمات الطلبة الذي استحدث مؤخراً على بوابة الجامعة لهذه الغاية.



ولمواكبة متطلبات المرحلة من البرامج والتخصصات النوعية قامت الجامعة في هذا العام باستحداث تخصصات جديدة ترفد السوق المحلي بالكفاءات العلمية المتميزة وتوفر لهم فرص عمل محلية واقليمية كتخصص ماجستير تمريض صحة المجتمع وبكالوريوس أمن انظمة المعلومات وبكالوريوس تخصص التسويق الرقمي والدبلوم العالي في اللغة العربية لغير الناطقين بها.



رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم وخلال تفقده إجراءات التسجيل والخدمات المقدمة أكد بأن الجامعة وفرت كافة الأجواء المناسبة لاستقبال الطلبة من خلال استحداث مكتب لخدمة الطلبة على البوابة الرئيسة لتسهيل كافة إجراءات تسجيلهم دون الحاجة الى دخول الحرم الجامعي وتطبيق كافة اجراءات السلامة العامة، مبيناً بأن التخصصات الجديدة التي تم استحداثها توفر فرص عمل وتلبي حاجة السوق المحلي والإقليمي من هذه التخصصات الفريدة والمتميزة على مستوى الجامعات الأردنية والمنطقة.



وأشار الدكتور العتوم الى ضرورة التزام الجميع بكافة متطلبات وشروط الصحة والسلامة العامة التي وضعتها الجامعة بهذا الخصوص بما يحافظ على صحة وسلامة الجميع.



