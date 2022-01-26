الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

إغلاق طريقي (اربد - عمان) في "ثغرة عصفور" بالاتجاهين وطريق (جرش - عجلون)

الفراية: الكهرباء والأكسجين والوقود والمياه متوفرة في المستشفيات

ترجيح امتلاء سد الوالة خلال المنخفض الجوي الحالي

الأربعاء، 26-01-2022 06:51 م

جامعة آل البيت تفتح مبانيها للإيواء خلال المنخفض القطبي

1202225223121621682402


الوكيل الاخباري - عمم رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، وبالتنسيق مع محافظ المفرق، سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، بفتح جميع المباني والقاعات التدريسية في جامعة آل البيت كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الحالية التي تتعرض لها المملكة، لا سيما للاجئين السوريين في مخيم الزعتري المجاور للجامعة.

وتضمن التعميم أن تكون الجامعة مركز إيواء لكل من تقطعت بهم السبل من أبناء محافظة المفرق، تزامناً مع المنخفض القطبي الذي يشهد تساقطا كثيفا للثلوج في معظم مناطق المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

Screenshot_18

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

f

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

d

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

fff

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

أخبار متعلقة
fffff

المفرق تعلن الطوارئ استعداداً للمنخفض الجوي

7

جامعة آل البيت تبحث التعاون مع مؤسسات التعليم الليبية

main_image61e81a2830947

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

0L5A9890 - Copy

رأس منيف و الشوبك سجلتا أقل درجة حرارة على مستوى المملكة

وزارة التربية والتعليم

تأخير دوام تربية البادية الشمالية الشرقية

1453033488130

توضيح من الزراعة بشأن نفوق أغنام في المفرق