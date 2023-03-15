جامعة آل البيت تكرم متقاعديها

الوكيل الإخباري- كرمت جامعة ال البيت خلال احتفال اليوم متقاعديها من أكاديميين واداريين وذلك تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم بالجامعة.

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وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور هاني الضمور أن الجامعة ستعمل على انشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء المتقاعدين وعناوينهم بهدف التواصل وتوثيق الروابط والعلاقات بين أفراد اسرة ال البيت الواحده.



وطالب الدكتور محمد الحوامده رئيس نادي العاملين خلال كلمته باسم المكرمين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين المتقاعدين بأهمية تطوير آلية مؤسسية لاستمرار ارتباط أساتذة الجامعات والاداريين المتقاعدين بجامعاتهم أسوة بالجامعات العالمية التي تحرص على الاستفادة ممن انهوا خدماتهم في تقديم الاستشارات باعتبار العلم لا يقتصر على عمر معين.



وتحدث المتقاعد الإداري سلطان البدارين نيابة عن المتقاعدين الإداريين مستذكرا مراحل تأسيس الجامعة ودور العمل بروح الفريق الواحد ، مثمنا مبادرة الجامعة في تكريم متقاعديها.



وسلم رئيس الجامعة الهدايا التقديرية الى المكرمين والبالغ عددهم (٤٠) عاملاً وعاملة من الكادرين الأكاديمي والاداري.