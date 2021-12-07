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الثلاثاء، 07-12-2021 05:36 م

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية في جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا بعنوان: "رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع مركز الحياة / راصد، إن اللجنة الملكية سعت في توصياتها ليكون للشباب والنساء دور بارز في العمل السياسي الحزبي وتمكينهم في هذا المجال، مبينا أنها هدفت إلى الوصول لبرلمان قائم على العمل الجماعي، أساسه الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.

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