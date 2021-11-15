جامعة الأميرة سمية تبرم اتفاقية مع معهد المحاسبين الإداريين العالمي

الوكيل الإخباري-

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أبرمت جامعةُ الأميرة سميّة للتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين الإداريين العالمي (IMA)، لتطوير قدرات طلبتها وتعزيز فرص خريجيها في الحصول على فرص العمل.وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، فقد وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور مشهور الرفاعي، وعن المعهد مدير العمليات بفرعه في الأردن إيمان بوتاي، نيابة عن المدير العام لعملياته في الشرق الأوسط وأفريقيا هنادي خليفة.وقال الرفاعي، إن الجامعة وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمنائها، تسعى نحو تمتين علاقاتها مع المؤسسات العالمية الكبرى؛ لتحسين مخرجاتها وتطويرها.وأكد أهمية الاتفاقية في دعم قدرات طلبة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال ومهاراتهم، وتعزيز فرص خريجيها في أسواق العمل المحلية والعالمية، مثنياً على نشاط وجهود المعهد بفرعيه المحلي والإقليمي متطلعاً إلى مزيد من آفاق للتعاون المثمر معه.