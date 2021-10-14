جامعة الأميرة سميّة تحافظ على مركزها الأول محلياً في البحث العلمي

الوكيل الإخباري- حافظت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، وللسنة الرابعة على التوالي، على المركز الأول محلياً في معيار عدد الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو هيئة تدريسية، في التصنيف العربي للجامعات "QS 2022".



كما حقّقت الجامعة تقدماً واضحاً في هذا التصنيف في معيار السمعة لدى أرباب العمل، والذي يؤشر إلى تميز خريجي الجامعة في سوق العمل محلياً وعالمياً وفي معيار الطلبة الدوليين.



وجاء إعلان نتائج التصنيف مساء أمس الأربعاء، خلال حفل استضافته مدينة دبي، بمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، والمدير الإقليمي للتصنيف العالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا آشون فرنانديز، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

اضافة اعلان