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الخميس، 30-12-2021 04:05 م

جامعة الأميرة سميّة تفوز بذهبية الريشة الطائرة لبطولة الجامعات

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الوكيل الإخباري - فازت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا بالميدالية الذهبية للريشة الطائرة لبطولة الجامعات الأردنية "فردي طلاب"، والميدالية الفضية بالفرق، بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، والتي أقيمت في جامعة الطفيلة التقنية.

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وحقّق ذهبية الجامعة، بحسب بيان صحفي اليوم الخميس للجامعة، و للمرة الثانية على التوالي، الطالب أيهم عبدالدين، فيما ظفرت بالفضية بفريقها المكون من الطلبة، أيهم عبدالدين، وطارق الحمصي، وكرم سلامة.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي أن الجامعة حرصت وبتوجيه من سمو الأميرة سميّة رئيس مجلس أمنائها، على توفير كل الدعم لطلبتها في الأنشطة اللامنهجية؛ إيمانا منها بضرورة الاعتناء بمواهبهم وصقلها.

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