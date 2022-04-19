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الثلاثاء، 19-04-2022 10:33 ص

جامعة البلقاء تبدأ استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة

جامعة البلقاء 2


الوكيل الإخباري - بدأت جامعة البلقاء التطبيقية استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة الذي يستهدف الطالبات المحتاجات لتقديم مساعدات مالية لهن بشكل شهري لمساعدتهن في بعض تكاليف حياتهم الجامعية.

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 رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني قال في تصريح لـ "المملكة " الثلاثاء إن الصندوق موجه للطالبات بالأخص ويوفر لهن معاشا شهريا قيمته 60 دينارا أردنيا طول مدة الدراسة.


وأكد العجلوني أن المعاشات تعطى للأحق بعد دراسة حالتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن مدة التسجيل مفتوحة.


وكان العجلوني أكد في بيان سابق أن النموذج المعد للتقديم للاستفادة من الصندوق موجود لدى عمادة شؤون الطلبة، داعيا الطالبات المحتاجات في مركز الجامعة إلى ضرورة تعبئة النموذج ليتم دراسة هذه الحالات بالسرعة الممكنة، مشيرا أنه سيتم تعميم فكرة الصندوق على الكليات الخارجية للجامعة في الوقت المناسب.


وأشار العجلوني الى فتوى دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية حول حكم جمع الزكاة والصدقات التطوعية لصالح صندوق الطالبة المحتاجة لمساعدتهن على في الإنفاق على حاجاتهن الشخصية والتي أكدت بدورها على جواز دفع الزكاة والصدقات لهذا الصندوق حسب الفتوى المرفقة.


ودعا العجلوني كافة المؤسسات والشركات والمصانع ورجال الأعمال والقائمين على أعمال الخير والزملاء للتبرع لحساب هذا الصندوق ليكون عونا للطالبات المحتاجات في الجامعة ولإنجاح هذا الصندوق ليتم تعميمه على الكليات الخارجية للجامعة التي تنتشر من العقبة جنوبا الى اربد شمالا.


 




 

 


 

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