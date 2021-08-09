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الإثنين، 09-08-2021 04:36 م

جامعة البلقاء: تحويل محتوى 12 مساقا دراسيا إلى تسجيلات صوتية

البلقاء


الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي، الاثنين، استعداد الجامعة لدعم مبادرة تحويل محتوى 12 مساقا دراسيا إلى تسجيلات صوتية لتخفيف معاناة طلبة الدبلوم والبكالوريوس في الجامعة من ذوي الإعاقة.

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وقال الزعبي خلال لقائه، أعضاء نادي "نبض" لذوي الإعاقة، إن "هذه المبادرة التي أطلقها النادي، تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الوطنية وتتوافق مع تنفيذ أهداف الاتفاقية التي وقعتها الجامعة حديثا مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لنقل ملف تقديم خدمة ترجمة لغة الإشارة للطلاب الصم بشكل تدريجي إلى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة".


وبين، أن "الجامعة أنشأت صندوقا لدعم أفكار الطلبة الابتكارية والإبداعية و الريادية وخصصت له مبلغ 100 ألف دينار من موازنتها"، داعيا جميع الطلبة إلى "الاستفادة من الصندوق لترجمة أفكارهم الريادية إلى مشاريع على أرض الواقع".


وأكد عميد شؤون الطلبة عزيز الرحامنة، من جهته، أن "الطلبة من ذوي الإعاقة مكون أساسي من الجسم الطلابي وتسعى الجامعة مع جميع الجهات المختصة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لهم أثناء حياتهم الجامعية ومساعدتهم في إطلاق طاقاتهم وجعلهم طلبة فاعلين ومؤثرين في المجتمع".


وأشار إلى "عزم العمادة، عقد دورات لغة الإشارة لطلبتها لزيادة الشريحة الطلابية التي تستطيع تقديم المساعدة والعون لزملائهم من ذوي الإعاقة".


وعبر أعضاء نادي "نبض" لذوي الإعاقة عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة على دعمها وتشجيعها لهذه المبادرة، مشيرين إلى أن 165 عضوا و متطوعا في النادي حولوا محتوى 12 مساقا إلى تسجيلات صوتية للتخفيف من معاناة المكفوفين أثناء الدراسة.


 




 

 


 

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