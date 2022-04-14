جامعة البلقاء تقرر تقسيط الرسوم الجامعية لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء العاملين بالجامعة اعتبارا من الفصل القادم .

اضافة اعلان



وقال الدكتور العجلوني أن تطبيق العدالة يحتم علينا بضرورة تقسيط الرسوم الجامعية لكافة أبناء العاملين في الجامعة حيث تبين وجود عدد من الطلبة من أبناء العاملين يتم تقسيط رسومهم بشكل شهري وخاصة لطلبة كلية الطب مقابل ذلك لا يسمح لبقية الطلبة من أبناء العاملين بالتسجيل قبل دفع كافة الرسوم الفصلية بشكل مسبق.



وأوعز الدكتور العجلوني على الفور بتقسيط الرسوم الجامعية لأبناء العاملين بالجامعة بكل عدالة دون استثناء.



وبلغ عدد أبناء العاملين بجامعة البلقاء التطبيقية الموجودين على مقاعد الدراسة وبكافة الكليات 765 طالب وطالبة بواقع 693 بكالوريوس و72دبلوم متوسط .



وأوضح الدكتور العجلوني بأن التقسيط سيكون للفصول الدراسية الأول والثاني على 3 دفعات أما الفصل الصيفي فستكون الاقساط على دفعتين مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للعاملين في الجامعة.

