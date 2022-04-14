الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

بدء تجهيز مدينة الجبيهة الترويحية كمتنزه للمواطنين

توضيح هام من جمعية البنوك حول تأجيل اقساط قروض نيسان الحالي

الاوقاف: 3500 شخص سجلوا للحج خلال اليوم الأول للتسجيل

وزارة الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

وزير التربية: الاختبارات النهائية لطلبة المدارس في موعدها المقرر 18 حزيران

أسعار الذهب محليا

الضمان: لا تأجيل لاقساط السلف الشرائية نهاية الشهر الحالي

بايدن يخصص 1.45 مليار دولار للأردن في 2023

مجلس التربية والتعليم يقرر وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس التركية

الخميس، 14-04-2022 10:11 ص

جامعة البلقاء تقرر تقسيط الرسوم الجامعية لهذه الفئة

ae11d953-9438-4dcc-aa88-6f7fe3982f6f


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء العاملين بالجامعة اعتبارا من الفصل القادم .

اضافة اعلان


وقال الدكتور العجلوني أن تطبيق العدالة يحتم علينا بضرورة تقسيط الرسوم الجامعية لكافة أبناء العاملين في الجامعة حيث تبين وجود عدد من الطلبة من أبناء العاملين يتم تقسيط رسومهم بشكل شهري وخاصة لطلبة كلية الطب مقابل ذلك لا يسمح لبقية الطلبة من أبناء العاملين بالتسجيل قبل دفع كافة الرسوم الفصلية بشكل مسبق.


وأوعز الدكتور العجلوني على الفور بتقسيط الرسوم الجامعية لأبناء العاملين بالجامعة بكل عدالة دون استثناء.


وبلغ عدد أبناء العاملين بجامعة البلقاء التطبيقية الموجودين على مقاعد الدراسة وبكافة الكليات 765 طالب وطالبة بواقع 693 بكالوريوس و72دبلوم متوسط .


وأوضح الدكتور العجلوني بأن التقسيط سيكون للفصول الدراسية الأول والثاني على 3 دفعات أما الفصل الصيفي فستكون الاقساط على دفعتين مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية  للعاملين في الجامعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1635109042_701_161424_161424

لتجنب الصداع خلال رمضان.. اتبع هذا الأمر

فففف

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

201672_216251268390481_1952294_o

بدء تجهيز مدينة الجبيهة الترويحية كمتنزه للمواطنين

9981e845-2e51-4277-b813-f7a33dc8846b

توضيح هام من جمعية البنوك حول تأجيل اقساط قروض نيسان الحالي

156646912701101700

استبدال عقوبة 882 محكوما بخدمة مجتمعية

275121-كيف- تهيئ-نفسك- لموسم الحج 2018 1439؟

الاوقاف: 3500 شخص سجلوا للحج خلال اليوم الأول للتسجيل

أخبار متعلقة
ae11d953-9438-4dcc-aa88-6f7fe3982f6f

جامعة البلقاء توقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن الشهر الحالي

ن

الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

ae11d953-9438-4dcc-aa88-6f7fe3982f6f

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

جامعة البلقاء 2

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

fc6a84d2-جامعة-البلقاء-التطبيقية

البلقاء التطبيقية: بحث تخصيص مبان لكلية العمارة في وسط السلط

البلقاء

إعلان نتائج الشامل الأحد القادم