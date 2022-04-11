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الإثنين، 11-04-2022 11:11 ص

جامعة البلقاء توقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الإثنين، احمد فخري العجلوني إيقاف كافة الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر نيسان 2022، كما تم وقف الاقتطاع المترتب على موظفي الجامعة لعدد من صناديق الإقراض في المؤسسات العامة بعد التوافق معها.

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وقال العجلوني في بيان صحفي إن إيقاف الاقتطاعات عن شهر نيسان 2022 شمل اقتطاعات نادي العاملين ورسوم أبناء العاملين ومستحقات التأمين الصحي، والقرض الحسن، بالإضافة إلى اقتطاعات صناديق الإقراض في عدد من المؤسسات العامة.


وأكد العجلوني إن هذا القرار جاء تلمسا لاحتياجات العاملين في الجامعة ولتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم خلال الشهر المبارك، وعيد الفطر السعيد.


وقدم العجلوني الشكر للمؤسسات التي استجابت لمخاطبة الجامعة لتأجيل الاقتطاعات المترتبة على الموظفين لشهر نيسان ، بالإضافة لكافة الشركات والمؤسسات التي تعاقد معها نادي العاملين.


وقال العجلوني "اننا وافقنا خلال الشهرين الماضيين على منح القرض الحسن لكل من تقدم للاستفادة منه، حيث وصل مبلغ القرض الحسن المقدم للموظفين خلالهما (90) ألف دينار."


وبلغت عدد معاملات وقف الاقتطاع  (2374) فيما بلغ إجمالي المبلغ الذين أوقف اقتطاعه لشهر نيسان (147369) مائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون دينارا.


 




 

 


 

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