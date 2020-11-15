جامعة التكنولوجيا تطلق مشروعا لتدوير المخلفات العضوية المنزلية

الوكيل الاخباري -

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أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا المشروع البيئي التنموي "تدوير المخلفات المنزلية العضوية بواسطة التخمير الهوائي بوحدات تصنيع السماد العضوي (الكومبوست)" بدعم من الاتحاد الاوروبي بقيمة 800 الف يورو.وقال مدير المشروع الدكتور منير الروسان من كلية الزراعة بجامعة العلوم والتكنولوجيا لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاحد إن المشروع يُعنى بالإدارة البيئية للنفايات الصلبة وبالتحديد في إعادة تدوير النفايات المنزلية العضوية الصلبة من خلال التخمر الهوائي لإنتاج السماد العضوي الكومبوست ذو الفائدة الكبيرة لخصوبة وانتاجية الأراضي الزراعية وللمحافظة على البيئة وجعلها بيئة نظيفة وآمنة لصحة الانسان. وأضاف، أن المشروع يهدف الى تقليل النفايات المرسلة الى المكبات وتخفيف الضغط عليها وبالتالي تقليل الغازات المنبعثة من المكبات وبالتالي المحافظة على البيئة وصحة الانسان وزيادة التوعية البيئية في مجال إدارة النفايات المنزلية الصلبة وتطبيق فكرة فرز النفايات من المصدر لإعادة تدويرها وتشجيع افراد الاسرة على المشاركة في إدارة النفايات المنزلية الصلبة والمحافظة على البيئة وتصنيع السماد العضوي أي الكومبوست واستخدامه في رفع خصوبة وانتاجية الأرض الزراعية في حديقة المنزل والتقليل من استخدام الأسمدة المعدنية وتنظيم ورش عمل للتدريب على التخمير المنزلي وعلى إدارة النفايات المنزلية الصلبة.وزاد، أن المشروع يتضمن توزيع مائة وحدة تخمير وتصنيع السماد العضوي الى مائة اسرة في بلدة سما الروسان ضمن بلدية السرو في لواء بني كنانة في محافظة اربد، وسيتم أيضا توزيع مائة ميزان حرارة ومائة جهاز قياس الرطوبة ومائة آلة تقطيع المخلفات النباتية وغيرها لكل اسرة مشاركة في المشروع. كما يتضمن المشروع حملة توعية شاملة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة لموظفي البلديات وللمجتمع المحلي، وبعد تصنيع الأسمدة العضوية سيتم تركيب شبكة ري حديثة لحديقة كل اسرة شاركت بنجاح في المشروع. وفي بلدية السرو بمنطقة سما الروسان أخذ السكان على عاتقهم المشاركة في المشروع والقيام بعملية فرز النفايات العضوية وتخميرها هوائيا وتصنيع السماد العضوي (الكومبوست) منها.