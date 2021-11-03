الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

لبنان يبحث معالجة تداعيات الازمة مع السعودية ودول الخليج

شركات : تكلفة رحلة العمرة براً 300 دينار

الأمير الحسن يفتتح المقر الجديد للصليب الأحمر في عمان

بدء أعمال مؤتمر الجامعات العربية نحو الريادة العالمية

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن اليوم

النجار تشارك بمؤتمر آثار تغير المناخ في التراث الثقافي والطبيعي

جامعة اليرموك : الامتحانات في الحرم الجامعي

التربية : الوزارة ستوفر جهازا لقراءة تطبيق سند عند مراجعة إداراتها

وزير التربية : بيئة صحية آمنة وتدفئة وصيانة في المدارس

وزير التربية : لن نتراجع عن التعليم الوجاهي

الأربعاء، 03-11-2021 05:15 م

جامعة التكنولوجيا تكرم الطلبة الفائزين بالمسابقة الوطنية لأمن المعلومات

620219154753319418696


الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، اليوم الأربعاء، طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بالجامعة الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية لأمن المعلومات التي أقيمت في "سوفكس" في البحر الميت.

وقال السالم، خلال حفل التكريم، إنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا فخورة بالإنجازات التي حققها الطلبة وحريصة على تبني الأفكار الإبداعية والمتميزة لدى الشباب الأردني ودعمها للمبدعين والمتميزين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

شركات : تكلفة رحلة العمرة براً 300 دينار

d

الأمير الحسن يفتتح المقر الجديد للصليب الأحمر في عمان

w

بدء أعمال مؤتمر الجامعات العربية نحو الريادة العالمية

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن اليوم

1120212181454875948350

النجار تشارك بمؤتمر آثار تغير المناخ في التراث الثقافي والطبيعي

10202127224055287204498

جامعة اليرموك : الامتحانات في الحرم الجامعي

أخبار متعلقة
w

ورشتا عمل للتعريف بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع

fffff

حملة توعوية حول سرطان الثدي بمستشفى الملك المؤسس

d

وزير الزراعة يرعى افتتاح موسم عصر الزيتون في شمال المملكة

fff

السفارة الفرنسية وجامعة آل البيت تبحثان التعاون المشترك

f

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الفرنسية

1

اختتام مبادرة تبادل وتوزيع كتب في جامعة العلوم الإسلامية