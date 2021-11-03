جامعة التكنولوجيا تكرم الطلبة الفائزين بالمسابقة الوطنية لأمن المعلومات

الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، اليوم الأربعاء، طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بالجامعة الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية لأمن المعلومات التي أقيمت في "سوفكس" في البحر الميت.



وقال السالم، خلال حفل التكريم، إنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا فخورة بالإنجازات التي حققها الطلبة وحريصة على تبني الأفكار الإبداعية والمتميزة لدى الشباب الأردني ودعمها للمبدعين والمتميزين.

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