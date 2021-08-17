جامعة الحسين التقنية تستحدث تخصصين جديدين -صور

الوكيل الإخباري -أعلنت جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الثلاثاء، عن استحداث تخصصين جامعيين جديدين، هما الأمن السيبراني، وتخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن برامج كلية الحاسوب والمعلوماتية.

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وقالت الجامعة في مؤتمر صحفي عقد في مقرها، إن "استحداث التخصصات الجديدة جاء بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة تشاركية العمل، وخلق نموذج مميز يثري التجربة الأكاديمية والتعليمية في الأردن".



من جهته، قال رئيس الجامعة خلال المؤتمر، إسماعيل الحنطي، أن "الجامعة أدركت أهمية التخصصين وتنامي الطلب عليهما، وتدرك أن معدل نمو الوظائف في الأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي تنامى بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل جائحة كورونا".



وأوضح الحنطي أن "الجامعة تسعى دائماً لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وتحرص على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية لتعزيز الثقافة الفكرية لطلبتها وتهيئتهم للتعامل مع عالم التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، وتمكينهم على التكيف والتعامل معها بأقصى درجات الكفاءة وتوظيفها لتأهيلهم".



وأضاف أن "رسالة الجامعة تتلخص في خدمة الشباب الأردني، وتعزيز التعليم التقني في الأردن وموائمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل"، موضحاً أن القطاع الخاص "شريك أساسي للجامعة في كل المجالات من بناء الخطط الدراسية وتدريب الطلبة وتبادل الخبرات الفنية".



في السياق ذاته، أكد عميد كلية الحاسوب والمعلوماتية في الجامعة حذيفة العمر، أن "الأمن السيبراني يُعنى بحماية البيانات وأنظمة الحاسوب والشبكات من الهجمات الإلكترونية، وأن أهميته تكمن في الانتشار الواسع للخدمات المحوسبة وظهور تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء، والأنظمة الذكية على الأجهزة المحمولة، إضافة إلى تطور الهجمات الإلكترونية".



وأضاف أن "الوظائف المستقبلية للأمن السيبراني مطلوبة، وأن تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم فروع علم الحاسوب الذي يمكن من خلاله تطوير نظم قادرة على أداء مهام تتطلب قدرات بشرية عالية، ويعتبر من أهم محركات الثورة الصناعية الرابعة، ويمكن من أيضا من خلاله تطبيق العديد المفاهيم والمصطلحات الرياضية والإحصائية و خوارزميات التعلم والحصول على المعرفة والمساعدة؛ بالتالي في اتخاذ القرارات في مجالات مختلفة".



رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، بشار حوامدة، أكد أن "الجامعة فتحت الأبواب للقطاع الخاص للمشاركة في تعزيز منظومة التعليم التقني حيث ساهمت الجمعية منذ تأسيس الجامعة بتقييم الخطط الدراسية ومراجعتها بشكل دوري".



وأضاف أن "تخصصي الأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي مهمان جدا لقطاع الأعمال والصناعة؛ حيث أولت الدول في جميع أنحاء العالم اهتمامًا كبيرًا بدراسة هذين التخصصين، لدورهما في التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتخفيض نسب البطالة بين الشباب".



وجامعة الحسين التقنية تعتبر أحدث جامعة تقنية أردنية تأسست في 2016 كمبادرة لمؤسسة ولي العهد، وتمنح درجة البكالوريوس و الدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب، وتتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال في عمّان مقرا لها.



وأعلنت الجامعة مؤخرا انضمامها إلى قائمة الجامعات المستفيدة من المكرمة الملكية السامية (مكرمة الجيش) وعن فتح باب التسجيل للفصل الأول من سنة 2021-2022 من خلال موقعها الإلكتروني.









