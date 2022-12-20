الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 20-12-2022 06:08 م

جامعة الحسين بن طلال تنعى شهداء مرتبات الأمن العام

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الوكيل الاخباري - ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، شهداء الواجب الوطني من مرتبات الامن العام الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة اثناء تأديتهم واجبهم الوطني، ليلتحقوا بكوكبة الشهداء الذين قضوا في سبيل أمن الأردن واستقراره، وقد تركوا لأحبتهم خير ذكرى وطيب عمل.

ونعاهد الشهداء ان نبقى سائرين على درب التضحية للوطن الذي ساروا عليه طيلة خدمتهم العسكرية وان تبقى تضحيتهم وزملائهم ابناء القوات المسلحة نور ينير دروبنا في سبيل عزة ورفعة الوطن. سائلين الله لهم الرحمة ولذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

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