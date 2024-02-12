جامعة الزرقاء تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية

الوكيل الاخباري - حصلت جامعة الزرقاء على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية، ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.

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وسلم رئيس مهندسي جمعية الطاقة في الشرق الأوسط وفرع الأردن المهندس سامر الزوايدة شهادة العضوية لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود ابو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ،بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم والدكتورة غيداء ابو رمان ومديرة مركز أبحاث الطاقة المهندسة اريج العبادي.