جامعة العلوم التطبيقية تكشف تفاصيل جريمة قتل الطالبة ايمان

الوكيل الاخباري - قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة.



وأضاف عبر قناة المملكة أن "الأمن الجامعي اعتقد أن صوت إطلاق النار هو صوت ألعاب نارية في البداية قبل أن يجدوا الطالبة مصابة بعيارات نارية".



وتابع: "أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار".



"كاميرات المراقبة أثبتت أن القاتل هرب إلى البنايات القريبة من الجامعة وكان لوحده دون مركبة تنتظره"، وفق المباشر الذي أشار إلى وجود أكثر من 800 كاميرا داخل الحرم الجامعي.



وذكر أن "القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وبعدما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها".

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