جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية

الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، الدكتور يوسف القاعود من كلية الطب في الجامعة، لفوزه بجائزة خليفة التربوية التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة عن فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربي للعام 2022، وذلك لإنجازاته وإسهاماته العلمية والبحثية في العلوم الطبية والصحية.



وهنأ السالم، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، الدكتور القاعود على هذا الإنجاز الذي يسجل للجامعة، مؤكداً أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تضم كادرًا تدريسيًا وبحثيًا متميزًا، وكفاءات ذات جودة عالية، وكانت وستبقى حاضنة للعلم والعلماء.

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