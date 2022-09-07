جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرّم الفائزين بجائزة المدرس المتميز

الوكيل الإخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا حفلًا تكريمًيا للفائزين بجائزة المدرس المتميز في الجامعة للعام 2022، التي تُمنح مرة واحدة كل عام جامعي لـ 3 من أعضاء الهيئة التدريسية.

اضافة اعلان



وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، خلال الحفل، إن الجامعة تفخر بوجود نخبة من المساهمين في رفعتها وتقدمها بكل جدٍ ومسؤولية، وأن هذا الجهد وهذه الإنجازات تضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتقدم والتطور.



وهنأ السالم أعضاء هيئة التدريس المحتفى بهم والحاصلين على جائزة المدرس المتميز، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى إنشاء جو من التنافس الإيجابي والمحفز على الإبداع والتطوير بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز روح الانتماء ورفع مستوى العطاء بينهم، والسعي للحفاظ على سمعة الجامعة وتحقيق رؤيتها ورسالتها.



وفاز بالترتيب الأول بجائزة المدرس المتميز للعام 2022 على مستوى الجامعة الدكتور نزار الشرع من كلية الصيدلة، وبالترتيب الثاني الدكتورة صفاء القضاة من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبالترتيب الثالث المحاضرة خلود أبو عبيد من كلية التمريض.



وفي نهاية الحفل، الذي حضره نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، سلّم رئيس الجامعة الهدايا التقديرية للفائزين بالجائزة.