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الثلاثاء، 27-09-2022 03:43 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا والبحوث الألمانية تبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم اليوم الثلاثاء مع وفد من مؤسسة البحوث الألمانية، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية التطبيقية التي تعنى بالمياه والطاقة والزراعة والبيئة.

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وقال السالم خلال لقائه وفد المؤسسة "إن الجامعة تسعى لتكون متميزة بحثيًا ورياديًا، مؤكدًا الحرص على تطوير علاقات خارجية تدعم البحوث العلمية وبناء الشراكات مع الجامعات البحثية المرموقة.


وجال الوفد على عدد من مرافق الجامعة البحثية والتدريبية، استمع خلالها إلى شرح عن الإمكانات المتقدمة والبرامج البحثية والتدريبية والخدماتية التي تنفذها الجامعة.

 




 

 


 

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