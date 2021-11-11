الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

الخميس، 11-11-2021 05:26 م

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

11202110164349508622286


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، خلال استقباله اليوم الخميس، الملحق الثقافي السعودي في السفارة السعودية بعمان، الدكتور عيسى بن فهد رميح والوفد المرافق، سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي السعودية.

وأكد مساد أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين جامعة اليرموك والملحقية الثقافية السعودية في عمان، والجامعات السعودية بشكل عام، والبناء على الشراكات القائمة وتعميقها، بما يحقق التطلعات المشتركة ويخدم الطلبة في مختلف المجالات البحثية والاكاديمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212223582222346919

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

1120217161922112643996

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الاوبئة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

كورونا الوكيل

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

أخبار متعلقة
S

السفير السعودي يستضيف عددا من مسؤولي التعليم العالي

10202127224055287204498

جامعة اليرموك : الامتحانات في الحرم الجامعي

fff

اليرموك تستضيف العرض المسرحي شموسة حول مئوية الدولة

10202123193658717600349

أستاذ باليرموك ضمن أفضل باحثي العالم

f

ابو قديس يطلع على آخر تطورات تأهيل مباني كليتي اربد والكرك

1020212119340599574585

توقيع اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك و المتقاعدين العسكريين