جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، خلال استقباله اليوم الخميس، الملحق الثقافي السعودي في السفارة السعودية بعمان، الدكتور عيسى بن فهد رميح والوفد المرافق، سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي السعودية.



وأكد مساد أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين جامعة اليرموك والملحقية الثقافية السعودية في عمان، والجامعات السعودية بشكل عام، والبناء على الشراكات القائمة وتعميقها، بما يحقق التطلعات المشتركة ويخدم الطلبة في مختلف المجالات البحثية والاكاديمية.

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