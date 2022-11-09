جامعة اليرموك تثني على جهود القوات المسلحة وخدماتها التعليمية

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

شدد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، على الدور الوطني الريادي الذي تؤديه القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، من خلال مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وما تقدمه من خدمات تعليمية وثقافية واجتماعية لمختلف أبناء مجتمعنا الأردني، على امتداد الوطن، بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة.وأضاف خلال استقباله مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي قبلان الدعجة، والوفد المرافق له، أن جامعة اليرموك، تولي جميع طلبتها من مختلف الكليات والجنسيات والبرامج الأكاديمية، جل اهتمامها ورعايتها، انطلاقا من رسالتها وفلسفتها، وعليه فهي تتطلع دائما لتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، للارتقاء بمسيرتها التعليمية التنويرية، خدمة لطبتها ومجتمعها.كما وأثنى مسّاد خلال اللقاء على جهود القوات المسلحة وابنائها ومتقاعديها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الجامعة الدائم للتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بما فيه مصلحة الطلبة، باعتبارها أولوية مشتركة، عبر سلسلة من البرامج والأفكار الهادفة، التي تعزز العلاقة والشراكة الدائمة.في ذات السياق، لفت الدعجة إلى ما تتميز به جامعة اليرموك، من تعاون دائم، تجسده من خلال دوائرها المعنية مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وخدمة الطلبة ومعالجة الإشكاليات التي قد تواجههم، فيما يخص عملية القبول والتسجيل، بوصفها مؤسسة اكاديمية وطنية صاحبة تاريخ عريق يمتد لعشرات السنين.وحضر اللقاء، كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ونائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة.