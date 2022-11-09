الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

بلدية اليرموك الجديدة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

بلدية برقش تعلن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة اليرموك تثني على جهود القوات المسلحة وخدماتها التعليمية

شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والد أمير

الخدمة المدنية تدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

سماء المملكة على موعد مع زخات شهب كثيفة الأسبوع المقبل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 09-11-2022 09:00 ص

جامعة اليرموك تثني على جهود القوات المسلحة وخدماتها التعليمية

4509c843-9d42-4bfe-aec7-35d76adb1cc0


الوكيل الإخباري- شدد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، على الدور الوطني الريادي الذي تؤديه القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، من خلال مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وما تقدمه من خدمات تعليمية وثقافية واجتماعية لمختلف أبناء مجتمعنا الأردني، على امتداد الوطن، بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة.اضافة اعلان


وأضاف خلال استقباله مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي قبلان الدعجة، والوفد المرافق له، أن جامعة اليرموك، تولي جميع طلبتها من مختلف الكليات والجنسيات والبرامج الأكاديمية، جل اهتمامها ورعايتها، انطلاقا من رسالتها وفلسفتها، وعليه فهي تتطلع دائما لتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، للارتقاء بمسيرتها التعليمية التنويرية، خدمة لطبتها ومجتمعها.

كما وأثنى مسّاد خلال اللقاء على جهود القوات المسلحة وابنائها ومتقاعديها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الجامعة الدائم للتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بما فيه مصلحة الطلبة، باعتبارها أولوية مشتركة، عبر سلسلة من البرامج والأفكار الهادفة، التي تعزز العلاقة والشراكة الدائمة.

في ذات السياق، لفت الدعجة إلى ما تتميز به جامعة اليرموك، من تعاون دائم، تجسده من خلال دوائرها المعنية مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وخدمة الطلبة ومعالجة الإشكاليات التي قد تواجههم، فيما يخص عملية القبول والتسجيل، بوصفها مؤسسة اكاديمية وطنية صاحبة تاريخ عريق يمتد لعشرات السنين.

وحضر اللقاء، كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ونائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
283773216_323269363316482_1086480435593098160_n

بلدية اليرموك الجديدة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

IMG_2802

إصابة بحادث تدهور مركبة باتجاه الكرك

305967328_438659265031774_1008734857676607207_n

بلدية برقش تعلن عن توفر وظائف شاغرة

ديوان الخدمة

الخدمة المدنية تدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

8

سماء المملكة على موعد مع زخات شهب كثيفة الأسبوع المقبل

0L5A1048

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
888888992

افتتاح فعاليات يوم اللغة الإسباني بجامعة اليرموك

fffff

بحث التعاون بين اليرموك وتجمع إربد للمتقاعدين العسكريين

qqq

بدء فعاليات مؤتمر الشباب تطلعات ومسؤوليات في اليرموك

www

ندوة باليرموك تناقش الوثائق الهاشمية كمصدر في دراسة تاريخ الأردن

102022241303125505727

بحث التعاون بالمشاريع الريادية بين اليرموك ومجلس محافظة اربد

49a64bef-اليرموك-2

تعديل أوقات محاضرات جامعة اليرموك اعتباراً من الاحد القادم