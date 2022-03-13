الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تساقط الثلوج

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

روسيا عن المحادثات: الوصول لاتفاق ممكن

تدهور مركبة على طريق المطار - صور

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الحسين للشباب

الأحد، 13-03-2022 04:54 م

جامعة اليرموك تجري استطلاعا للرأي حول الانتخابات البلدية - رابط

bawabeh (1)


الوكيل الإخباري - قال مدير مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط عثامنه، إن المركز وفي باكورة نشاطاته يقوم باجراء استطلاع للرأي العام حول توجه الأردنيين نحو المشاركة في الانتخابات البلدية (بما فيها بلديات محافظة العقبة خارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)، وانتخابات أمانة عمان الكبرى 2022.

اضافة اعلان


وأضاف أن نتائج هذا الاستطلاع سيتم الإعلان عنها قُبيل موعد هذه الانتخابات، التي ستجرى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مبينا أن هذا الاستطلاع يكتسب أهميته العلمية من كونه صادر عن مؤسسة أكاديمية وبحثية متمثلة بجامعة اليرموك.


للمشاركة في الاستبيان أنقر هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202230215018697581202

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

العمل

عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

imgid498880

مدعي عام إربد يوقف شخصا أسبوعا لاعتدائه على قاض

0L5A1599 - Copy

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

0L5A9538

كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-13 at 12.09.20 PM

الحكومة تروج للانتخابات في مؤتمر صحفي الثلاثاء

bawabeh

بحث التعاون بين اليرموك وكلية دبلن الايرلندية

image

اختتام فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

Untitled-1-288

تحويلة جديدة على الطريق الصحراوي وتنويه هام للسائقين

ce742754-f0b1-47c9-82b4-58dd704c52d3

إنقاذ 6 سياح تعرض زورقهم لعطل في العقبة

02-1_552_0

الأرصاد تُحذر من الصقيع - تفاصيل