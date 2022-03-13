جامعة اليرموك تجري استطلاعا للرأي حول الانتخابات البلدية - رابط

الوكيل الإخباري - قال مدير مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط عثامنه، إن المركز وفي باكورة نشاطاته يقوم باجراء استطلاع للرأي العام حول توجه الأردنيين نحو المشاركة في الانتخابات البلدية (بما فيها بلديات محافظة العقبة خارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)، وانتخابات أمانة عمان الكبرى 2022.

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وأضاف أن نتائج هذا الاستطلاع سيتم الإعلان عنها قُبيل موعد هذه الانتخابات، التي ستجرى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مبينا أن هذا الاستطلاع يكتسب أهميته العلمية من كونه صادر عن مؤسسة أكاديمية وبحثية متمثلة بجامعة اليرموك.



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