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الخميس، 21-10-2021 07:28 م

جامعة اليرموك تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الاخباري - أحيت جامعة اليرموك اليوم الخميس ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفال أقامته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية برعاية رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد.

وتحدث في الاحتفال كل من القاضي الشرعي الدكتور زيد الكيلاني، وعميد الكلية الدكتور آدم القضاة، والدكتور أسامة الفقير من الكلية.

وقال القضاة، إن هذه الاحتفالات تمكن من ربط الطلبة بأحداث سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العطرة التي تمثل منهاجًا متكاملًا لحياة المسلم في تعامله مع الأحداث العامة والخاصة، مؤكدًا أنه مما لا شك فيه أن يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم يمثل انطلاق هذه السيرة، حيث حمل ميلاده للناس أولى بشائر الرحمة والهدى للعالمين.

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