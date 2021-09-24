الجمعة 24-09-2021
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الجمعة، 24-09-2021 12:38 ص

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

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الوكيل الاخباري - شارك عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، الدكتور هاني هياجنة، بأولى جلسات ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي عقد بمشاركة عربية ودولية في إكسبو الشارقة.

وناقشت الجلسة الحوارية الجهود المؤسسية لحماية الكنوز البشرية بمشاركة نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة الدكتور عبد الإله بن عرفة من المغرب، ومديرة دارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتورة حياة قرميزي من تونس.

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