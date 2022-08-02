جامعة اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الشريعة

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة اليرموك عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله للعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ قسم الفقه وأصوله كمحاضر متفرغ أو أستاذ مساعد، وذلك ضمن الشروط والأحكام التالية:



أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه/ تخصص الفقه وأصوله أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن ممتاز.

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أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير/ تخصص الفقه وأصوله أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن ممتاز.



أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ تخصص الفقه وأصوله او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن ممتاز.



أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (80%)



أن يكون حاصلا على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها جامعة اليرموك.



يفضل أن يكون له اهتمامات بحثية في الفقه وأصوله.



يفضل أن يكون له خبرة تدريسية في مجال التخصص بعد الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.



لن يتم السير بإجراءات التعيين لمن وقع عليهم الاختيار الا بعد تزويد الجامعة بإجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.



يخضع من تنطبق عليه الشروط أعلاه الى أسس وإجراءات المفاضلة للتعيين المعمول بها في جامعة اليرموك.



أن يكون أردني الجنسية.



تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين دون ابداء الأسباب.



تقدم الطلبات على موقع جامعة اليرموك الكترونياً فقط، وترفق جميع الأوراق المطلوبة بملف مضغوط وهي: سيرة ذاتية تفصيلية حديثة، "المصدقة الجامعية"، كشوف العلامات، معادلة المؤهلات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن ينطبق عليه شروط المعادلة، كشف علامات الثانوية العامة، شهادات الخبرة إن وجدت، صورة عن بطاقة الأحوال المدنية، وصورة شخصية حديثة ملونة.

علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم السبت الموافق 13 / 8 / 2022 ولن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط والوثائق المطلوبة.

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