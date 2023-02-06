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الإثنين، 06-02-2023 04:27 م

جامعة اليرموك: تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعطيل أعمال الجامعة غدا الثلاثاء الموافق 7-2-2023، بسبب الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان


 واستنثى مسّاد من قراره الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة اعمالها خلاف ذلك.

كما وتقرر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج والتي كانت مقررة غدا الثلاثاء إلى إشعار آخر، يتم ترتيب مواعيدها مع اساتذة المساقات.

كما وقررت كلية الطب تحويل جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، والتي كانت  مقررة غدا الثلاثاء إلى نشاطات تعليمية "عن بعد".

على صعيد متصل، وبناء على قرار وزارة التربية والتعليم، قرر مسّاد تعليق دوام طلبة المدرسة النموذجية ليوم غد الثلاثاء، وذلك حفاظا على سلامة طلبة المدرسة في ظل الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة.

 




 

 


 

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