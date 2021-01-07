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الخميس، 07-01-2021 01:03 م

منذ بدء الجائحة

جامعة اليرموك تعيد أجور مستثمري عقاراتها

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جامعة اليرموك


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة صندوق الاستثمار بجامعة اليرموك في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة الصندوق نبيل هيلات، إعادة قيمة الأجور المالية لمستثمري الأكشاك والكافتيريات التجارية داخل الحرم الجامعي، عن فترة الإغلاق التي شهدتها الجامعة بسبب جائحة كورونا.

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وقال هيلات في بيان، الخميس، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه إن "مجلس إدارة الصندوق قرر إعادة قيمة أجور الإشغال للاستثمارات عن الفترة التي تم فيها تعطيل دوام طلبة الجامعة، والتحول إلى التعليم الالكتروني، عن الفترة ما بعد 16/3/2020 وحتى نهاية السنة العقدية، وذلك مراعاة للظروف المالية الصعبة التي مر بها المستثمرون هذا العام".


وزاد  أن "الجامعة تحرص على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتعمل من أجل خدمة أبنائه، رغم الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، إلا أنها تمسكت بمد يد العون لهؤلاء المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية بسبب التبعات التي فرضتها جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع".

 

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