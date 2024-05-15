جامعة اليرموك تنظم يوما علميا لتعزيز الإبداع عبر المشاركة الفاعلة

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأربعاء في جامعة اليرموك فعاليات اليوم العلمي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بعنوان: "تعزيز الإبداع عبر المشاركة الفاعلة".

اضافة اعلان



وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة أن الجامعة تؤمن بأن الابتكار هو طريق المستقبل، وأن الفكر ومختبر الإبداع يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وأن المؤتمر يعتبر فرصة لتفعيل العلاقات والشراكات البحثية مع مختلف المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث.