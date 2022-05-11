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الأربعاء، 11-05-2022 10:58 ص

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شيرين


الوكيل الإخباري - نعى رئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية في فلسطين الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت صباح الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملها الصحفي في مخيم جنين.

الشهيدة أبو عاقلة هي إحدى خريجات قسم الصحافة والإعلام – وتخصص فرعي في العلوم السياسية، من كلية الآداب بجامعة اليرموك عام 1991.

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وأكدت جامعة اليرموك على أن استشهاد الإعلامية أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليُمثل تعديا صارخا على الحريات والقيم الصحفية السامية، كما وأن الإعلام العربي باستشهادها خسر واحدا من الرموز الإعلامية الميدانية المدافعة عن الحقوق العربية وعدالة القضية الفلسطينية.


 




 

 


 

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