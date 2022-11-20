جامعة اليرموك تنفي شائعة سحب جداول الطلبة غير المطعمين

الوكيل الإخباري- أكدت الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك الدكتورة نوزت أبو العسل أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية باسم جامعة اليرموك أو طلبتها حول أن الجامعة تسحب جداول الطلبة غير المطعمين ضد فيروس كورونا وتبلغهم بالرسوب بجميع المساقات شائعات وأقاويل وهي محض افتراءات وحملات تشويه تستهدف الجامعة ومكانتها العلمية.

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وشددت على أن الجامعة وعبر الدائرة القانونية فيها سوف تلاحق هذه الصفحات الزائفة والمُضللة وستقف بالمرصاد لأية معلومة أو إشاعة ومُفتعليها قد تعكر صفو العملية التعليمية في الجامعة التي تسيرُ قُدماً نحو أهدافها وتطلعاتها السامية.