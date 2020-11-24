الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

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الثلاثاء، 24-11-2020 10:25 م

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

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الوكيل الاخباري - أهدت مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، 3 آلاف كتاب إلى 7 جهات ومؤسسات رسمية ومدارس ومنتديات ثقافية، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، ودعم الحركتين العلمية والثقافية.
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وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، خلال حفل الإهداء اليوم الثلاثاء، إن العناية بالقراءة هو العناية بمصادرها ومن أهمها الكتاب، معتبرا ان الاهداء ينبثق من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة.

وقال مدير المكتبة الدكتور عمر الغول، ان هذا الإهداء جاء بعد ان رصدت كوادر المكتبة الفنية والإدارية الكتب الفائضة عن الحاجة، ومن ثم اعدادها على نظام إلكتروني خاص يتيح استخراجها من قيود المكتبة، وإهدائها إلى مؤسسات وطنية ذات نفع عام.

وأشار الغول إلى ان المؤسسات التي شملها هذا الاهداء هي، محكمة الزرقاء الابتدائية، ومدرسة نهاوند الثانوية الشاملة المختلطة، وجمعية مواسم الخيرات الخيرية، ومدرسة ام كلثوم الأساسية المختلطة، ومدرسة عمار بن ياسر الأساسية للبنين، ومنتدى عنجرة الثقافي، ومكتبة بلدية المزار الجديدة.

بدوره أعرب رئيس منتدى عنجرة الثقافي الدكتور عارف الزغول في كلمة باسم المؤسسات التي حظيت بالإهداء، عن شكره للجامعة، ممثلة بمكتبة الحسين بن طلال على تبرعها المعرفي السخي.

 




 

 


 

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