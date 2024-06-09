جامعة اليرموك تهنئ جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الاخباري- رفع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أسمى آيات التهاني المقرونة بأجمل عبارات الولاء إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، بمناسبة الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وقال مسّاد، إن هذا اليوم يمثل لحظة هامة وفارقة في التاريخ الوطني الأردني، ففي ذلك اليوم من العام 1999 تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وكتابة صفحات جديدة من النماء والوفاء لمسيرة البناء التي أرسى دعائمها جلالة المغفور لله – بإذن الله- الملك الباني الحسين بن طلال، في تعظيم الإنجازات والمُضي بها بخطى واثقة بالله وعزيمة الأردنيين نحو ذرى المجد والفخار.



وأضاف أن هذه المسيرة الأردنية الزاهرة خلال ربع قرن مضى بقيادة جلالة الملك المعزز، تُجسد عميق الحكمة والقيادة التاريخية لآل هاشم، فقد اعتلى جلالته عرش المملكة وسط "معطيات إقليمية ودولية" مختلفة الظروف بالغة التعقيد، ولكنه كان نعم القائد الشاب الطموح، الذي صاغ أبجديات الإنجاز تلو الإنجاز، فكانت التنمية الشاملة هي الهدف والأساس لبناء الإنسان الأردني عبر تعظيم دور المؤسسات، فكان صوت الأردن المعتدل الداعي للسلام والاستقرار هو المدوي إقليميا ودوليا، وكان الأمن والعمران والتطور التعليمي والنهضة التكنولوجية والرقمية هي السمة الحضارية لمجتمعنا الأردني.

