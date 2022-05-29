جامعة اليرموك والسفارة الاندونيسية تبحثان تطوير مجالات التعاون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد خلال لقائه، اليوم الأحد في مكتبه، السفير الإندونيسي في عمان الدكتور آدي بادمو سارونو، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين اليرموك والمؤسسات التعليمية الإندونيسية.



وقال مسّاد، خلال اللقاء، إن الجامعة تولي جُل عنايتها بالطلبة الوافدين الدارسين فيها، سيما وأنهم خير سفراء لليرموك في بلدانهم، مشيدا بالمستوى المتميز للطلبة الإندونيسيين الدارسين في الجامعة، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث تحتضن اليرموك 119 طالبا من أندونيسيا.

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