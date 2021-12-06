جامعة مؤتة تبحث سُبل التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية

الوكيل الاخباري - بحثت جامعة مؤتة، اليوم الاثنين، سُبل التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، وذلك ضمن مشروع الريادة وتطوير القدرات للتوظيف.



واستعرض نائب رئيس الجامعة للبحث والتطوير والعلاقات الدولية الدكتور مروان الموسى، خلال لقائه وفداً من الوكالة الألمانية في الجامعة، دور الجامعة في بناء الشركات الدولية مع مختلف مؤسسات التعليم الدولية وحرصها على بناء علاقات أكاديمية وبحثية تخدم تطلعات الجامعة في تعزيز سمعتها الأكاديمية والبحثية .

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