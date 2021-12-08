جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون مع تنمية وتطوير المهارات المهنية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بمجالات دعم التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب.



وأكد عوجان خلال اللقاء، أن الجامعة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تجويد مخرجاتها والتركيز على مراجعة خططها وبرامجها الأكاديمية لتواكب متطلبات سوق العمل، مضيفاً أنها خلال السنوات الأخيرة استحدثت العديد من التخصصات التي تواكب متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي.

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