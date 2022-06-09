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الخميس، 09-06-2022 11:08 م

جامعة مؤتة تتقدم في التصنيفات العالمية للعام الثاني

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الوكيل الاخباري - حققت جامعة مؤتة تقدماً وللمرة الثانية في التصنيف العالمي للجامعات (كيو اس) وحلت ضمن 1200جامعة في العالم.

وأحتلت الجامعة موقعا متقدما في التصنيف الذي أصدرته المؤسسة الفكرية العالمية لافضل مؤسسات التعليم العالي حول العالم (كيو اس) والذي يعتبر من أكثر التصنيفات مرجعية في العالم، حيث حققت جامعة مؤتة انجازا وتقدما واضحا بحصولها على تصنيف (5 Stars)، لتكون الجامعة الثانية محليا التي تحصل على هذا التصنيف العالمي.

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