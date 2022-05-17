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الثلاثاء، 17-05-2022 09:01 م

جامعة مؤتة تحتفي بالإنجازات الرياضية بمئوية الدولة الأردنية

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الوكيل الاخباري -  أقامت جامعة مؤتة اليوم الثلاثاء، يوما علميا مفتوحا بعنوان "مئوية الدولة الأردنية والإنجازات الرياضية"، بتنظيم كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وبالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي.

وانتدب رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان نائبه الدكتور مروان الموسى لرعاية المناسبة، وتضمنت الفقرة الرئيسية، ندوة خاصة لنائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، استعرض خلالها مسيرة وإنجازات الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية الأردنية على امتداد مائة عام، منذ عهد الإمارة والاستقلال وحتى يومنا هذا.

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