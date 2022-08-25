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الخميس، 25-08-2022 02:35 م

جامعة مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي حول الوسطية

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الوكيل الإخباري - شاركت جامعة مؤتة اليوم الخميس، عبر تطبيق الاتصال المرئي في المؤتمر الدولي حول الوسطية الذي عقد في تركيا.

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وقال عميد الدراسات العليا الدكتور مخلد الطراونة، إن محاور المؤتمر تتناسب مع رسالة عمان حول العيش المشترك السلمي في المجتمعات المعاصرة.


وأضاف، أن المؤتمر جاء بتنظيم من جامعة باشن الأميركية العالمية المفتوحة، مشيرا إلى أن من ضمن مشاركات الجامعة دورة حول إعداد البحث العلمي قدمها الدكتور المحاضر غير المتفرغ في كلية العلوم التربوية بسام العضايلة.


وأشارت منسقة المؤتمر الدكتورة فاتن العمرو، إلى أن المؤتمر شارك فيه 15 باحثا من خريجي كلية الدراسات العليا من جامعة مؤتة بأوراق بحثية حول الأمن الفكري والمجتمعي.

 




 

 


 

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