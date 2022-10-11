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الثلاثاء، 11-10-2022 10:26 م

جامعة مؤتة تشارك في معرض إيدو تراك بسلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة مؤتة اليوم الثلاثاء في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة العُمانية مسقط بعرض إيدو تراك في سلطنة عُمان بنسخته التاسعة وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان .

وتأتي مُشاركة جامعة مؤتة التي مثلها مدير مكتب الشؤون الدولية في الجامعة الدكتور سيف النوايسة ومدير مكتب الارتباط الدكتور فارس المفلح ضمن الجناح الأردني الذي تقوده كل من هيئة تنشيط السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة عدد من الجامعات الأردنية.

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